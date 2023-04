Senac MS realiza primeiro workshop para empresas na área da tecnologia

Senac MS realiza primeiro workshop para construção do Programa de Formação para Desenvolvedores de Sistema. No último semestre de 2022 o número de vagas no setor de tecnologia cresceu 34,3%, segundo dados do portal Empregos.com.br.

Só nos últimos dez meses de 2022 foram geradas 74 mil oportunidades de emprego no segmento, contudo o mercado de tecnologia e informação apresenta uma crescente demanda por profissionais qualificados. A falta desses profissionais nessa área pode levar dificuldades às empresas para acompanhar as transformações tecnológicas.

Diante da demanda crescente o Senac MS está trabalhando na construção de um Programa Estadual de Formação de Desenvolvedores de Sistema e para garantir que o programa seja desenvolvido de maneira alinhada `s necessidades de contratação do segmento de Tecnologia da Informação, será realizado um Workshop com as principais empresas interessadas por profissionais da área

O objetivo é qualificar as necessidades do mercado para que o curso ofertado atenda as expectativas e gere empregabilidade imediata aos alunos participantes.

O workshop será realizado no dia 13 de abril, a partir das 19h, na Senac Hub Academy, localizada na rua Francisco Cândido Xavier, 75, em frente ao Horto Florestal. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas com o preenchimento de um formulário eletrônico através do Link.

O evento pretende reunir diretores de empresas que enfrentam dificuldades para contratar profissionais de TI em diferentes níveis de experiência.