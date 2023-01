Senac oferece qualificação em cursos na área da gastronomia

O Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, está com inscrições abertas para cursos variados de qualificação profissional no segmento, com início neste mês de janeiro.

Uma das opções é o curso de Panificação: Técnicas e Bases, com início dia 17 de janeiro. O curso de aperfeiçoamento tem como objetivo ensinar a aplicar técnicas em bases da panificação. É destinado a profissionais e alunos da área de produções gastronômicas que estejam buscando aperfeiçoamento técnico.

Outra oportunidade é o curso de Cake Design, com carga horária de 40 horas. O curso de aperfeiçoamento tem como objetivo desenvolver a competência de aplicar design em bolos e é destinado a profissionais que atuam no segmento de gastronomia. As aulas têm início dia 23 de janeiro, no período noturno.

Tem também o curso Preparo de Massas Frescas e Recheadas, que tem como objetivo possibilitar o aprimoramento na utilização de técnicas de preparo de massas frescas e recheadas. É destinado a profissionais e alunos da área de produção alimentícia, que estejam buscando aperfeiçoamento técnico. As aulas têm início dia 23 de janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra opção é o Marmita Gourmet para Vender, com início dia 23 de janeiro e carga horária de 15 horas/aula. O curso tem como objetivo desenvolver técnicas e habilidades na produção de marmitas gourmet para venda. É destinado a profissionais do ramo da gastronomia, empreendedores ou pessoas interessadas em produzir marmitas gourmet para consumo próprio.

O Senac Turismo e Gastronomia está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3.368, Jardim dos Estados. Mais informações no site: www.ms.senac.br/turismoegastronomia, pelo telefone (67) 3312-6260.