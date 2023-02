Senac realiza encontro entre empresários e alunos do curso do programa Emprega Campo Grande

O Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, realizou nesta terça-feira (14) um encontro entre empresários do segmento do comércio da gastronomia da Capital e alunos do curso de Bases da Cozinha, que começou dia 01 de fevereiro, com preenchimento total das 20 vagas oferecidas. Cerca de 15 representantes de empresas participaram do encontro e falaram sobre o perfil do seu negócio aos alunos.

A empresária da Mais Q Pão, Glaucia Gueno, falou da importância de um momento como este, em que aproxima empresários que querem contratar e profissionais que buscam qualificação e querem uma vaga no mercado de trabalho. "Uma iniciativa fantástica, em que podemos falar um pouco do nosso negócio e apresentar a esses profissionais o que precisamos. E aqueles que se identificam, têm interesse na vaga, já iniciam o contato para uma possível contratação. Já funciona quase como uma pré-seleção", diz.

Para o gerente do Território do Vinho, Fábio Hasegawa, essa aproximação é positiva para ambos os lados. "E aqui no Senac temos a certeza da qualificação do profissional que vai para o mercado, e isso é uma demanda muito grande das empresas. Já vi aqui algumas pessoas que têm o perfil da nossa empresa e pretendemos contratar, acredito que esse primeiro contato foi muito importante para isso", afirma.

O curso é realizado por meio do projeto Emprega Campo Grande e pelo Programa Senac de Gratuidade – PSG. O Emprega Campo Grande é um projeto em parceria com a iniciativa privada e organizações não governamentais, que tem como propósito contribuir para o preenchimento de vagas de emprego disponíveis nas empresas do segmento de alimentação fora do lar. Os parceiros da iniciativa são a entidade Cocriar, o Café Beltrão e o Know How Club.

Já o PSG visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfazerem as duas condições: aluno e trabalhador.

"Essa iniciativa surgiu de uma necessidade dos empresários do segmento da gastronomia, que procuraram o Senac em busca de uma parceria, para criarmos uma estratégia para qualificar a mão de obra no setor e sanar uma carência do mercado. Temos muitas oportunidades disponíveis e dificuldade para encontrar pessoas qualificadas. Do outro lado, temos o Senac MS disposto a preparar as pessoas para esse processo e precisamos fazer a conexão com o público. Uma iniciativa com muitas mãos para aproximar quem tem interesse e necessidade de emprego das oportunidades de trabalho, por meio da qualificação profissional”, explica a gerente do Senac Turismo e Gastronomia, Roberta Pinto.

A aluna Evellyn Guedes Paes, de 18 anos, vê no curso uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho e consolidar uma carreira. "Pretendo me especializar na área da gastronomia e esse é o primeiro curso que estou fazendo, quero continuar me qualificando e ter a oportunidade de um emprego na área. E essa oportunidade de já sair do curso com o emprego encaminhado é muito bom, dá uma segurança maior", conta.

Quatro alunos venezuelanos também participam da formação. "Somos muito gratos por essa oportunidade que nos foi dada. Queremos agradecer ao povo brasileiro por nos receber tão bem, por essa iniciativa do Senac e dos parceiros, que nos acolheram e estão nos proporcionando essa oportunidade de qualificação e uma vaga no mercado de trabalho", afirma a aluna Greice Bravo.

Mais informações sobre os cursos gratuitos do Senac no link: http://ms.senac.br/cursosgratuitos, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no link: https://bit.ly/whatssenac.

*Com informações de ASN