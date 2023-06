Senadores de MS decidem voto em Zanin depois da sabatina

Indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowisk no Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin está, neste momento, sendo sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para expor o seu conhecimento jurídico.



A princípio, os três senadores de Mato Grosso do Sul combinaram votar em bloco a favor ou contra a indicação de Zanin.



Zanin foi advogado de Lula na Lava Jato e conseguiu depois anular todas as sentenças condenatórias no STF. Com seu trabalho jurídico, Lula recuperou os seus direitos políticos, disputou as eleições e conquistou, pela terceira vez, à Presidência da República.



O jurista é considerado um garantista, aquele que dá mais direito aos réus. Sendo ministro, espera-se dele não ser um punitivista como os ministros Alexandre dê Moraes, Edson Fachin, Carmem Lúcia e Luís Roberto Barroso.



Hoje os senadores estão mais preocupados em não colocar no STF ministros que mandarão depois prendê-los. O próprio presidente Lula pagou caro em nomear ministros que avalizaram a sua prisão.



Mudando de assunto

Outro caso que está agitando os bolsonaristas aqui no Estado é a filiação do ex-deputado estadual Capitão Contar ao PL. Ele é considerado um bolsonarista rebelde, que não aceitou apoiar a candidatura de Eduardo Riedel, do PSDB, como queria o então presidente Jair Bolsonaro ao governo do Estado.



Contar partiu para o enfrentamento e quando tudo parecia perdido, um pedido de voto de Bolsonaro no debate da Globo, vésperas das eleições, surpreendeu nas urnas, derrubando um dos favoritos, André Puccinelli, do MDB.



Contar concorreu ao governo do Estado no ano passado pelo nanico PRTB. Mas acabou perdendo no segundo turno a eleição para Eduardo Riedel, que contou com apoio dos bolsonaristas, como a ex-ministra da Agricultura e hoje senadora Tereza Cristina, do PP.



A filiação de Contar é emblemática por não contar, a princípio, com apoio das lideranças de peso do partido. Mas o novo presidente regional do PL, deputado federal Marcos Pollon, é quem está bancando a filiação para o Capitão Contar concorrer a vereador de Campo Grande. A expectativa é dele ser um puxador de votos e fazer o PL eleger uma grande bancada de vereadores.