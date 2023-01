Senai MS promove primeiro reality show de marcenaria e design do Brasil

Mato Grosso do Sul terá um reality show, será o primeiro de marcenaria e design do Brasil. Produzido pelo Senai/MS, o programa "Duelo de Marceneiros", será exibido no YouTube e as gravações da primeira temporada começaram na última quinta-feira (19). O objetivo é eleger o melhor marceneiro da temporada através da votação do público.

Os primeiros participantes já foram selecionados, mas para participar das próximas edições do programa, os interessados devem gravar e postar um vídeo com a hashtag #duelodemarceneiros, explicando porque merecem entrar na disputa e mostrando o talento de marcenaria.

O ganhador leva o troféu da temporada e uma premiação ainda a ser decidida. A intenção é levar a disputa a profissionais de médio e pequeno porte. Que precisam dar mais visibilidade ao trabalho. A primeira temporada deve contar com quatro capítulos em que o duelo irá se desenvolver. A peça mais curtida no Instagram, que será postada no perfil @duelodemarceneiros, leva o prêmio da edição.