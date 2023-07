Senar/MS disponibiliza cursos técnicos em agropecuária e em florestas

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos presenciais em agropecuária e em florestas. O processo seletivo segue até o dia 10 de julho. Para falar sobre o assunto o CBN Agro recebeu Gustavo Cavalca, diretor de Centro de Excelência do Senar/MS. As incrições poder ser realizada através do site: etec.senar.org.br/processo-seletivo

São 60 vagas para o técnico em agropecuária, sendo 30 para o período matutino e 30 para o período vespertino. Para o curso de técnico em florestas, são 30 vagas disponibilizadas para o peíodo noturno.

Confira a entrevista na íntegra: