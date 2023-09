Senar/MS forma 130 novos técnicos em Agropecuária, Agronegócio e Fruticultura

O mercado de trabalho no agro de Mato Grosso do Sul já pode contar com 130 novos técnicos em Agropecuária, Agronegócio e Fruticultura. Na manhã desta sexta-feira (1º), o Senar/MS realizou, a formatura dos alunos no auditório do Sistema Famasul, em Campo Grande, com a presença do presidente Marcelo Bertoni.

Os formandos são oriundos dos polos Senar/MS nos sindicatos rurais de Aparecida do Taboado, Campo Grande (Sindicato Rural e Centro de Excelência), Corumbá, Coxim, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia e Três Lagoas.

"Essa data tão especial é resultado do esforço de vocês nesses mais de dois anos. Agora todos são profissionais aptos e farão a diferença na vida das pessoas, se tornando referências no mercado de trabalho de nosso estado", destacou Bertoni.

Desde sua criação, em 2015, o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar/MS já formou 226 profissionais técnicos em Agronegócio, Fruticultura e Agropecuária.

"Esse é o objetivo do Senar, seja com a Assistência Técnica e Gerencial, o Centro de Excelência, e nossos polos, na Capital e no interior: fazer com que vocês tenham essa capacitação, porque somente a educação é o que vai realmente transformar a visão da sociedade em relação ao agro, mostrando o que o produtor rural faz nas suas propriedades, com sustentabilidade e responsabilidade", completou Bertoni.

Em pesquisa aplicada junto a formandos do curso Técnico em Agropecuária, 72% relataram que tiveram recolocação no mercado de trabalho após entrarem no curso, demonstrando a capacidade e alto nível dos profissionais formados pelo Senar/MS.

O Senar é pioneiro na adesão e implantação do primeiro curso de nível médio, na modalidade semipresencial. Em 2015, o primeiro curso de educação formal foi realizado em MS com objetivo de formar técnicos na gestão do agronegócio, habilitados para atuar em diferentes segmentos e cadeias produtivas da agropecuária nacional.

O evento é uma realização também da CNA e sindicatos rurais com apoio do Sistema Famasul.

Participaram o diretor administrativo e financeiro do Senar/MS, Clodoaldo Martins; a diretora-técnica, Mariana Urt; o presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, Paulo Stefanello; o vice-presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, José Eduardo Duenhas Monreal; e a delegada do Sindicato Rural de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, Edy Tarrafel.

*Com informações Senar/MS