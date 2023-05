Será neste sábado a 1ª Corrida Unimed Campo Grande

Neste sábado (27), a partir das 16 horas, será realizada a 1ª Corrida Unimed Campo Grande. Mais de 1.100 pessoas se inscreveram para participar. Entre elas está o Professor Carlão, conhecido por sua trajetória pós-transplante de medula e criação do Instituto Sangue Bom.

A corrida faz parte de uma série de ações festivas promovidas em celebração aos 50 anos de história da Unimed Campo Grande, comemorado no dia 12 deste mês, e contará com três categorias: corrida (5km e 10km); caminhada (2km), onde os pets serão bem-vindos desde que estejam utilizando guia ou no colo de seus tutores durante o trajeto, além de coletores de resíduos; e Infantil (500m).



O evento terá ainda uma estrutura completa, incluindo praça de alimentação com food truck, música, atividades para as crianças, tendas de parceiros e do Programa Viver Bem da Unimed CG com aferição de pressão arterial e alongamento pós-evento, além de câmera 360 e muita animação.

A concentração e a largada serão no estacionamento do Yotedy (entrada pela Rua Antônio Maria Coelho), no Parque das Nações Indígenas, passa a integrar o calendário anual de ações da cooperativa médica, voltado para a comunidade em geral, e traz em sua primeira edição, esporte e um olhar especial para a inclusão.

Acompanhe outras informações na entrevista com Fabiana Perin, coordenadora de Comunicação e Marketing da Unimed Campo Grande, ao Jornal CBN Campo Grande nesta quinta-feira (25):