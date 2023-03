Serão abertas as inscrições para processo seletivo do programa Movimenta CG

Está publicado o edital para contratação de Agente Social de Esporte e Lazer, para formação de cadastro de reserva para da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), para atender no âmbito do Programa “Movimenta Campo Grande”.

O Processo Seletivo é destinado à seleção de profissionais aptos a compor o cadastro de reserva, com objetivo de acesso às práticas do lazer e do esporte a todos os cidadãos do Município, por meio de atividades físicas e esportivas na perspectiva da inclusão social e da cidadania.

A seleção para a função envolverá duas etapas, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão: a inscrição e entrega de documentos (presencial) e prova de títulos (qualificação e experiência profissional).

Ao todo serão 11 modalidades previstas para este processo seletivo: Balé, Beach Tenis, Fit Dance, Futevôlei, Ginástica Artística (GA), Ginastica\Ritmos, Ginastica Rítmica (GR), Natação, Paradesporto, Pilates e Zumba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os profissionais de educação física selecionados pelo processo seletivo terão uma carga-horária de 30 horas semanais. Os agentes sociais irão atuar nas oficinas disponibilizadas nos parques e praças da capital, administrados pela Fundação de Esportes. Entre as atribuições dos agentes estão a de planejar, organizar e executar atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) de esporte e lazer, de acordo com a necessidade dos programas e projetos e orientação da coordenação de esporte e lazer ou setorial.

Serão atribuídas ainda, a organização dos materiais esportivos, fichas de inscrição, folhas de frequência, preenchimento de relatórios mensais, a fim de garantir o atendimento adequado às atividades propostas.

A inscrição será realizada no período de 20 a 22 de março de 2023, presencialmente, no horário das 8h às 10h30min e das 13h30min às 16h30min, na Sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Paulo Machado, n. 663 – Bairro Santa Fé.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar a ficha de Inscrição preenchida pelo próprio candidato e o currículo, conforme modelos constantes no edital disponível para download no link: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo e, também, disponível na Fundação Municipal de Esportes, acompanhada de cópia de um documento oficial de identificação com foto, bem como os comprovantes necessários para pontuação na Prova de Títulos.

Movimenta Campo Grande

O Movimenta CG, atende todas as sete regiões do município. São 92 locais de atendimento (07 regiões urbanas e 02 distritos). O Programa tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.