SERC desiste do estadual e abre vaga para equipes da série B

A série B do campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol deve abrir mais uma vaga de acesso a série A 2024. A Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (SERC), desistiu de jogar a elite do campeonato estadual em 2024.

Em carta enviada para a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), assinada pelo presidente Ijair Irael Tomquelski, a equipe de Chapadão alegou problemas financeiros para abrir mão da vaga.

Com isso, a elite do Campeonato Sul-Mato-Grossense tem, até agora, 7 equipes confirmadas. O regulamento prevê 10 equipes, com 8 remanescentes da série A e os dois finalistas da série B. A tendência é que a que a federação reúna as equipes da 2º divisão para discutir como será definida a 3º vaga.

Segundo o vice-presidente da FFMS e coordenador de competições, Marcos Tavares, a proposta de uma disputa entre os dois derrotados na semifinal é a mais forte no momento.

A atual classificação da série B tem:

1º Corumbaense - 10

2º Náutico - 9

3º Portuguesa - 7

4º São Gabriel - 7

5º Águia Negra - 6

6º Misto - 2

7º União ABC - 0