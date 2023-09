Serc/UCDB garante vaga na segunda fase da Liga Feminina de Futsal com vitória emocionante

A Serc/UCDB venceu a ADEF/APCEF por 3 a 2, no último sábado (16), no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, e garantiu vaga nas quartas de final da Liga Feminina de Futsal (LFF).

A equipe sul-mato-grossense precisava vencer e torcer por um empate entre Leoas da Serra e Unidep/Pato Branco para se classificar. Com gols de Maysa, Fragoso e Jana, a Serc/UCDB venceu a partida, mas ainda dependia do resultado do outro jogo.

Minutos depois, as atletas da Serc/UCDB receberam a informação de que o duelo entre Leoas da Serra e Unidep/Pato Branco havia terminado empatado em 2 a 2. Com o resultado, a Serc/UCDB ficou em 8º lugar na classificação geral e avançou para a próxima fase.

“Muita emoção. A gente entrou para fazer nossa parte e ganhar a partida, sem pensar nas outras partidas. E com a combinação de resultados, conseguimos nos classificar. Descobrimos depois que estávamos classificadas e recebemos a notícia com muita alegria, comemoramos muito porque já estamos entre os oito melhores times do Brasil”, destacou a ala Maysa, eleita a melhor jogadora da partida. “É um orgulho poder levar o futsal feminino de Mato Grosso do Sul ao alto nível”, finalizou.

O técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges, mais conhecido como Nando, comemorou a classificação histórica na LFF. É a primeira vez que um clube do estado participa da competição. “É um sonho realizado por mim e pelas meninas. Muitas estão juntas há mais de 10 anos. Chegar a uma liga nacional é muito difícil, nós conseguimos e estamos levando o nome de Mato Grosso do Sul”.

Agora, a Serc/UCDB vai encarar o Taboão Magnus (SP) nas quartas de final. Os demais jogos são: Londrina (PR) x São José (SP), Stein Cascavel (PR) x Telêmaco Borba (PR) e Barateiro Havan (SC) x Female/Unochapecó (SC). Segundo tabela da LFF, as partidas começam no dia 30 de setembro.