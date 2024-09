Serviço de aprendizagem abre 120 vagas em três cursos superiores em Campo Grande

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, Senac, de Mato Grosso do Sul inaugura em Campo Grande, a partir de 2025, três cursos de ensino superior presenciais: Gastronomia, Estética e Cosmetologia, e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ao todo serão disponibilizadas 120 vagas. A previsão é de que o início das aulas ocorra em fevereiro de 2025.

Segundo o diretor do Senac, Vitor Mello, a oferta de cursos presenciais de nível superior no estado reforça a necessidade de ampliar a qualificação profissional demandada pelo mercado.

“MS já é referência em qualificação profissional com cursos variados em diversos segmentos e uma metodologia de ensino que prioriza a aprendizagem prática e em consonância com a demandas do mercado de trabalho. Além dos diversos cursos de qualificação que já oferecemos, cursos técnicos e de extensão, este novo projeto visa ofertar novos títulos, também com a proposta de serem alinhados com a demanda de mercado, agora para formar profissionais de nível superior".

Além da ampliação de cursos presenciais em Campo Grande a expectativa é de que a instituição amplie o número de vagas também para o interior do estado a partir de 2026.

“Em Três Lagoas caberia, talvez, um curso mais ligado à logística, lá tem uma atuação da indústria muito grande e a gente sabe que a indústria demanda muitas empresas do setor de serviços. Então a gente acha que talvez na área de logística. Mas para ter certeza, é preciso fazer uma pesquisa de mercado para realmente medir essa demanda, ou ainda o próprio curso de tecnologia da informação”.

Entre os cursos oferecidos na Capital, o de Tecnologia em Estética e Cosmética tem carga horária de 2.100 horas. Segundo Valeska Ferreira, consultora de inovação do segmento de beleza estética do Senac, a capacitação em Campo Grande possibilitará ao profissional atuar na área de injetáveis logo depois de formado.

“Nós realmente queríamos trazer um diferencial e hoje ele está basicamente pautado na oferta das disciplinas que vão trabalhar as práticas e os procedimentos injetáveis dentro da própria graduação, que outras instituições não possuem, hoje. Então o profissional da estética, sai da graduação e precisa fazer um outro uma especialização para se qualificar e se habilitar em procedimentos injetáveis. Com o Senac ele já vai fazer a estética e cosmética qualificada para este tipo de atuação profissional de injetáveis, como a toxina botulínica de preenchimento dessa área de harmonização”.

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae/MS, o ano de 2017 fechou com 10,8 mil empresas de Microempreendedores Individuais (MEI) voltadas à área de produtos e/ou serviços de Estética/Beleza.

Na área de tecnologia, atualmente há uma oferta de cerca de 50 mil vagas no país. Diferente de muitas profissões que precisam ser executadas presencialmente, o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pode atuar à distância.

“Nessa área as barreiras geográficas não existem, né? Então eu posso trabalhar de Campo Grande para uma empresa em Campo Grande, ou outro município do estado, em outro estado e até em outro país, porque a modalidade do home office é muito presente nessa área de atendimento”, avalia a diretora de educação profissional do Senac, Jordana Duenha.

O curso contará com carga horária de 2.100 horas, oferece parceria com as empresas Oracle, Cisco e Microsoft, referências no mercado da tecnologia. O curso visa preparar o aluno para desempenhar um papel fundamental na resolução de desafios tecnológicos.

No setor alimentício, o curso superior de Tecnólogo em Gastronomia, disponibilizará 40 vagas com 1.700 horas. Segundo Roberta Francis, gerente do Senac Turismo e Gastronomia em Campo Grande, atualmente, as grandes empresas buscam profissionais de fora para atender o mercado interno.

“As grandes empresas que estão chegando em Campo Grande trazendo mão de obra de outros estados. Isso movimenta, é claro, mas a gente também deixa de oportunizar, né, para o sul-mato-grossense e oportunidade de emprego. Disponibilizar mais profissionais qualificados para o mercado, para que essas empresas possam ter acesso a esse profissional aqui dentro do nosso estado”.

Segundo estudo sobre tendências de turismo gastronômico – Brasil 2030, a gastronomia é o terceiro principal impulsionador do turismo no mundo.

A Faculdade Senac funcionará no prédio do Senac Hub Academy, no centro da Capital, na Rua Francisco Cândido Xavier, esquina com a Rua 26 de Agosto. A escola tem 35 ambientes educacionais equipados com tecnologia de ponta e distribuídos em 8.803 m² e é a maior unidade do Estado, com capacidade para realizar cerca de 12 mil atendimentos por ano, garantindo a oferta de cursos em diversos segmentos.

A instalação da ‘Faculdade Senac’ foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) no mês de junho, homologada pela portaria 594 de 25 de junho de 2024. A Faculdade inicia a sua operação no Estado como um novo potencial educacional, já que a instituição conseguiu nota máxima (5) no MEC, tanto no conceito final, quanto no credenciamento dos cursos que oferecerá neste período inicial.