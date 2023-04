Serviço Oficial do México visita MS para conhecer o sistema de produção bovina

Na edição do CBN Agro deste sábado (22), o diretor-presidente da IAGRO, Daniel Ingold, falou sobre a visita do Serviço Oficial do México, que esteve em Mato Grosso do Sul para conhecer o sistema de produção de bovinos e obter informações para importação de carne do Brasil.

Na oportunidade, Ingold comentou também sobre o lançamento do Passaporte Digital Equestre, que vai contar com o Guia de Transporte Animal, resenha e exame negativo de mormo dos equinos e ser acessado dentro do aplicativo Iagro Transportador.

Confira a entrevista da íntegra: