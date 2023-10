Serviços do Hemosul ganham ferramentas digitais

Para facilitar a doação de sangue em Mato Grosso do Sul, a Rede Hemosul lançou três produtos digitais nesta quarta-feira (18): Cartão Digital do Doador de Sangue, Declaração de Doações (com validação digital) e Estoque Estratégico (animado e atualizado).

A digitalização do processo facilitará a obtenção dos documentos, que anteriormente, só eram emitidos para os doadores de maneira presencial.

“Estamos muito felizes por avançarmos este passo tão importante para atender aos nossos doadores de sangue, que terão mais facilidade em obter os documentos que atestam sua solidariedade e preocupação com a vida”, disse a coordenadora da Rede Hemosul, Marli Vavas.

Com a digitalização do processo em um único sistema, os doadores de sangue do Estado poderão obter o Cartão Digital do Doador de Sangue e a Declaração de Doações, com validação digital e QR Code, por meio do aplicativo do Governo do Estado, o ‘MS Digital’ e pela plataforma da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O Estoque Estratégico, animado e atualizado, é um serviço que atenderá à imprensa e qualquer usuário que precise de informações e dados. Todos os produtos digitais poderão ser acessados no site do Hemosul.

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 1.304, Centro, em Campo Grande.

*Com informações do Governo do Estado