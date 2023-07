Serviços financeiros lideram reclamações registradas por idosos

Serviços financeiros lideram as reclamações registradas por consumidores idosos, nos meses de janeiro a maio, em Mato Grosso do Sul. No comparativo com o ano passado, pessoas entre 67 e 78 anos representaram aumento superior a 38% na orientação e defesa de seus direitos.

Levantamento do Procon/MS revela que, no período de janeiro a maio, o número de idosos atendidos aumentou 10,03% em relação ao ano passado. Se em 2022 eles representaram 2567 dos 8175 (31,40%) dos registros, hoje já constituem 3480 dos 8393 registros atuais (41,43%).

A secretária-executiva do Procon/MS, Nilza Emy Yamasaki, explica que o cuidado com os idosos é responsabilidade de todos. “Importante que os familiares ajudem a monitorar os contatos de empresas para contratação de serviços e orientá-los a procurar os canais de proteção e defesa do consumidor, ao se deparar com práticas abusivas”.

Dentre os canais disponíveis aos idosos estão o disque denúncia 151, postos de atendimento presencial em Campo Grande nas unidades do Prático Aero Rancho, Bosque dos Ipês, no Cijus (Centro Integrado de Justiça) e na Rua 13 de Junho, 930. Formulário on-line também facilita os processos, estando disponível em www.procon.ms.gov.br.

(* Com informações Governo MS)