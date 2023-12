Servidor público envolvido em acidente com morte consegue liberdade provisória

O servidor público do Estado preso em flagrante por atropelar e matar uma mulher de 51 anos, que estava na garupa de uma moto, no início da manhã deste sábado (9), no cruzamento das ruas Bahia e Antônio Maria Coelho, região central de Campo Grande, conseguiu liberdade provisória.

O suspeito passou por audiência de custódia no Fórum da Capital, na manhã deste domingo (10), e deixou a prisão após pagar uma fiança de 50 salários mínimos, o equivalente a R$ 66 mil, em espécie. De acordo com a decisão judicial, o servidor teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por seis meses.

O assessor especial da Segov-MS também deve cumprir uma série de exigências para manter a liberdade provisória. Entre elas, o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, bem como não poderá mudar-se ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência, sem comunicar nos autos o lugar onde será encontrado.

