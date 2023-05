Servidores do Estado terão duas datas para ajuste salarial no ano

A secretária Estadual de Administração, Ana Nardes, divulgou que os servidores públicos de Mato Grosso do Sul terão uma nova data anual para a discussão de aumento salarial. Agora, o funcionalismo vai receber 5% sobre os salários, índice baseado na taxa de inflação do período que foi de 4,66%.

"Vamos recompor o poder de compra do servidor. Para a revisão geral anual do salário do servidor não é este o momento de negociação. É momento de repor o índice inflacionário", frisou a secretária.

O aumento salarial de fato virá a partir de um estudo que será entregue ao governador até o mês de agosto. "Montamos uma agenda na Secretaria de Administração com todos os sindicatos onde faremos a recepção das demandas para concluirmos o estudo de viabilidade de atendimento técnico e financeiro", disse Ana Nardes

Outro ponto destacado pela titular da SAD/MS foi um olhar mais cuidadoso com a saúde dos servidores públicos. "O servidor é o maior ativo do Estado [...] Também estamos com o foco de olhar para a saúde física, mental e ergonômica dos nossos servidores".

