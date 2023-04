Servidores estaduais devem realizar o Censo Previdenciário

A Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) está convocando os servidores estaduais para realizar o recadastramento do Censo Previdenciário no site do Governo do Estado. Participam ainda do cadastramento militares ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul.

Além deles, Servidores ativos que estejam cedidos em autorização/designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino; licenciados, afastados ou que estejam ausentes de suas atividades também precisam responder o questionário.

O Censo Previdenciário se trata de uma atualização cadastral obrigatória dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul. Estão inclusos nesta lista: segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (RPPS/MS). Essas categorias podem estar vinculadas aos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo, como dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.

Ageprev

O recadastramento deve ser realizado on-line, por meio do portal do Governo do Estado. Nele, há todas as informações, documentação necessária e passo-a-passo para realização do envio de dados de forma simples e segura. O período de atualização encerra na sexta-feira, 28 de abril.

O servidor pode também realizar o censo de maneira presencial, na sede da Ageprev, localizada na Avenida Mato Grosso, número 5778, Bloco I. O atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Mais informações no telefone (67) 4042-1007, WhatsApp (67) 99630-7481 ou pelo e-mail: censo@ageprev.ms.gov.br.

Acesse aqui a lista de documentos necessários para o recenseamento.

*Com informações do Governo do Estado