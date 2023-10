Servidores municipais devem recadastrar 'Passe Servidor'

A Secretaria Municipal de Gestão (Seges) convoca todos os servidores beneficiários do vale-transporte, cartão magnético – modalidade Passe Servidor, que atualmente se encontram ativos no sistema de controle do vale-transporte para recadastramento.

A resolução foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta quarta-feira (4).

Segundo o texto, o servidor deverá fazer o recadastramento para dar continuidade ou não do benefício. O recadastramento será feito pelo Portal do Servidor, acesso restrito, mediante matrícula e senha do servidor. O prazo para o recadastramento será de 28 dias, de 4 a 31 outubro de 2023.

Suspensão

O benefício do vale-transporte será suspenso para os servidores que não realizarem a validação no prazo estabelecido ou, que optar pela não utilização do cartão de vale-transporte. O servidor que possuir dois cartões ativos, em função do cargo de professor, deverá fazer a declarações, separadamente, para atender os respectivos vínculos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande