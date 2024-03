Servidores municipais realizam assembleia em frente à prefeitura

Na manhã desta segunda-feira (11), servidores municipais se reuniram em frente à Prefeitura de Campo Grande e realizaram uma assembleia unificada. O encontro teve o objetivo de encaminhar as principais reivindicações dos profissionais para a gestão municipal.

Entre os principais pedidos dos servidores da área da saúde, com cerca de 1,5 mil efetivos, está a revisão do auxílio alimentação para R$ 850 e pagamento do adicional de insalubridade no percentual mínimo de 20%.

"Esses pedidos são antigos, desde 2022, e essas ações já estão judicializadas e mesmo assim a prefeitura não pagou. Prejudica muito porque desvaloriza o profissional, financeiramente você tem um impacto negativo. Cada profissional hoje, para não perder nada, já vem perdendo em torno de 15 mil reais", afirmou o técnico de enfermagem e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem de Campo Grande (Sinte/PMCG), Ângelo Macedo.

Outro setor presente na assembleia foi o da segurança pública, a Guarda Civil Municipal pede por adicional de periculosidade desde janeiro de 2023 e, por isso, resolveram aderir ao movimento.

"O Guarda Municipal acorda todos os dias para prestar um serviço de qualidade, mas ele precisa ter a segurança e a garantia na sua mesa, e hoje a soma desse direito não pago chega a 50% do seu salário base, uma coisa que é absurda, nossos direitos sendo cerceados a todo momento", contou o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande (SINDGM/CG), Hudson Bonfim.

Servidores da gestão estratégica organizacional, auditoria de controle interno e assistência social na capital também possuem reivindicações pautadas no documento que será enviado para a prefeitura.

"Nós estamos há 12 anos com os nossos direitos atrasados. O que são esses direitos? Adicional de tempo de serviço, adicional de aperfeiçoamento profissional e abono de permanência. Tudo isso está previsto em lei e a justificativa é que não tem dinheiro", disse a presidente da Associação Municipal dos Servidores de Nível Superior (ASMNS), Paulina Barbosa Ferreira.

"Desde 2019 nós também estamos reivindicando a insalubridade para os assistentes sociais e também melhoria do salário. Nossos profissionais estão constantemente junto à população, atendimento direto, com pessoas com doenças infectocontagiosas e precisam dessa insalubridade, há necessidade", afirmou a presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado de Mato Grosso do Sul (Sasems).

Após o término da assembleia, ficou decidido que o documento será enviado à gestão municipal e os demais sindicatos vão aderir ao acampamento dos profissionais da saúde em frente à prefeitura por tempo indeterminado. E, segundo o advogado que representa os sindicatos presentes na reunião, Marcio Almeida.

"Na questão da greve, nós entendemos que a população é a mais afetada, então por enquanto isso está descartado. Vamos encaminhar o documento e os servidores irão permanecer acampados até conseguirmos um retorno", explicou o advogado.