SES chama atenção para a falta de testes rápidos de covid-19 em todo o estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu recomendações considerando a falta de testes rápidos para a Covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul. A medida se dá diante da continuidade da circulação do vírus e o surgimento de novas variantes, que impactam diretamente no aumento de casos.

Na nota a secretaria vem alertando os gestores municipais desde novembro de 2023 sobre a limitação e possível desabastecimento desses testes. E que não é atribuição da SES fornecer todos os testes rápidos necessários para atender à demanda de sintomáticos respiratórios nos 79 municípios do estado.

A SES informou que, agora, o teste da doença só será feito em pacientes com sintomas graves, caso contrário, as pessoas com sintamos de Covid devem receber o diagnóstico clínico. O órgão destaca ainda na publicação a possibilidade do autoteste, disponível em farmácias.

Além disso, a secretaria recomenda aos servidores da saúde, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), a higienização frequente das mãos e a limpeza e desinfecção dos locais de trabalho.

Quando procurada a Secretaria de Saúde de Campo Grande (Sesau) informou que houve uma descontinuidade da oferta de testa da Covid-19 por parte do Ministério da Saúde. E que confirma que a distribuição de testes está reduzida, mas que os kits ainda podem ser encontrados em todas as unidades de saúde de Campo Grande e reforça que segue fazendo testes RT-PCR em pacientes com agravamento do quadro clínico.