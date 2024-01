SES destina mais de R$ 15 milhões para cirurgias oftalmológicas

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) vai destinar verbas para realização de cirurgias eletivas para algumas cidades do Estado. São R$ 15,9 milhões destinados prioritariamente a uso oftalmológico. O repasse foi divulgado pelo Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta-feira (31).

A medida visa atender uma demanda reprimida na área de oftalmologia, e pretende realizar 11.958 cirurgias de catarata com implante de lente e capsulotomia a laser yag. Aos que aguardam outras cirurgias, como a correção de estrabismo também serão incluídos.

Os municípios que receberão a agenda de cirurgias são: Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Maracaju, Naviraí e Paranaíba.

O foco da campanha é zerar filas para procedimentos eletivos pelo Programa Estadual MS Saúde – Mais Saúde Menos Fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

* Com informações do Diário Oficial do Estado (DOE)