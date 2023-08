SES fecha parceira com forças de segurança para ampliar locais de vacinação em drive thru

Com objetivo de fortalecer as estratégias de imunização junto aos 79 municípios, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) ampliou o Projeto "MS Vacina Mais Drive Thru".

O programa que incentiva a vacinação com o pagamento de auxílio financeiro iniciou uma parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), onde as ações poderão ocorrer dentro das estruturas físicas do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Militar, em cada município.

O projeto começa a partir do dia 12 de agosto e ocorrerá por 15 dias, das 8 horas às 19 horas, sem intervalo para o almoço e com horário estendido.

Para a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, o projeto de incentivo financeiro será direcionado para melhorar a cobertura vacinal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós vamos usar a memória de cálculo do incentivo financeiro estadual de custeio vigente na Resolução que é de R$ 5 mil por ponto estratégico de vacinação municipal, sendo o total repassado em duas parcelas. A primeira parcela do montante será repassada já em agosto, mas somente mediante a entrega de documentos seguindo os critérios que estão previstos na resolução".

Para se credenciar, os gestores municipais devem enviar o cronograma das ações de intensificação de vacinação, referente às ações programadas até amanhã, dia 9 de agosto, fisicamente para CEVE (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica) no endereço Rua Delegado Osmar de Camargo - Jardim Veraneio, Campo Grande - MS, 79037-108 (em frente à ACADEPOL) e digitalmente em formato PDF para o e-mail: imunizacaoestadualms@gmail.com, para validação por parte da equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde, a fim de que os repasses financeiros sejam efetivados.

As vacinas disponíveis no Projeto são:

• BCG;

• Hepatite B em crianças até 30 dias;

• Rotavírus Humano;

• Meningococo C;

• Hepatite B;

• Pneumocócica;

• Poliomielite;

• Febre Amarela;

• Hepatite A;

• Tríplice Viral D1.

Ainda serão disponibilizadas vacina da Covid-19 e da Influenza.