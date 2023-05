SES realiza capacitação sobre Diagnóstico Laboratorial das Hemoglobinopatias

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), realiza nesta terça e quarta-feira, o curso Teórico-Prático sobre Diagnóstico Laboratorial das Hemoglobinopatias.

Voltado a técnicos de laboratório, médicos hematologistas e outros profissionais de saúde, o curso visa promover a atualização técnico/científica das alterações observadas nas hemoglobinopatias, que é um grupo de doenças em que ocorre alteração na produção da hemoglobina, bem como dos principais métodos de diagnósticos laboratoriais.

O curso será ministrado pelo docente e coordenador do Laboratório de Genética e Biologia Molecular da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Campus de Três Lagoas, Dr. Edis Belini Júnior. O curso possui carga horária de 16 horas e será dividido em aulas teóricas e práticas.

Em meio aos temas que serão abordados no decorrer da capacitação estão: Hemoglobinas – síntese, estrutura, função e ontogenia Química e genética das hemoglobinas humanas Hemoglobinas normais e anormais Diagnóstico Laboratorial de Hemoglobinopatias, Alterações qualitativas da estrutura das globinas: Variantes estruturais de Hemoglobina Fluxograma para diagnóstico de Hemoglobinas variantes, entre outros

O curso é uma realização da SES, por meio da coordenadoria de Ações em Saúde e em parceria com o Serviço de Atenção Especializada em Hematologia do Hemosul, o Serviço Estadual de Triagem Neonatal – Iped/APAE e a coordenação-geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde.

A ação acontecerá no auditório do Iped/APAE está localizado a rua Estevão Capriata, 285 – Vila Progresso, em Campo Grande.