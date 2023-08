Sesau abre processo seletivo para Programa de Residência Multiprofissional

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) abriu processo de seleção para o programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família promovido em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). O edital foi divulgado na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial.

Interessados devem preencher os requisitos estabelecidos no edital, entre eles, ser servidor da Sesau, concursado na categoria profissional condizente com as vagas ofertadas, sendo lotados em unidades da Atenção Primária.

As vagas para preceptoria são para os profissionais das seguintes categorias profissionais: Enfermagem, Psicologia, Fonoaudiologia, Educação Física, Farmácia, Odontologia e Fisioterapia.

O valor da bolsa preceptoria é de R$ 1.811,07, sendo o pagamento de responsabilidade da UEMS e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). O período de inscrição é de 17 a 27 de agosto no site da Secretaria. A classificação e resultado final será divulgado no dia 14 de setembro.

O edital completo está disponível no Diogrande 7.165, página 1.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande