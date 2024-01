Sesau atualiza plano de contingência contra a dengue

De acordo com o Sistema de Informações de Agravos de Notificações, o Sinan, do Ministério da Saúde, em 2023 foram registrados no Brasil até o dia 27 de dezembro, 1.079 mortes por dengue no país. O número é maior que o registrado em todo o ano passado, com 1.053.

Em Mato Grosso do Sul, este ano, até o dia 19 de dezembro foram confirmadas 42 mortes pela doença, e outras duas aguardam confirmação.

Na última sexta-feira, a prefeitura de Campo Grande apresentou o Plano de Contingência para dengue no município. Entre as ações, o cronograma indica a gradação de medidas a serem adotadas em caso de agravamento da doença.

Segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo as ações seguem o estabelecido pelo Ministério da Saúde. Do dia 01 de janeiro a 26 de dezembro foram notificados 16.799 casos e seis óbitos provocados pela doença. No mesmo período, foram confirmados 15 casos de Zika e 16 de Chikungunya. Se comparado com o primeiro semestre deste ano, os casos tiveram redução de mais de 80%.

