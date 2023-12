Sesau recebe inscrições para programas de residência em saúde até 5 de janeiro

As inscrições para os processos de seleção para as residências Médica e Multiprofissional em Saúde da Família, Multiprofissional em Saúde Mental e em Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) seguem até o dia 5 de janeiro. Ao todo são 97 vagas destinadas a profissionais graduados em diferentes áreas, com bolsa de R$ 4,1 mil.

De acordo com o cronograma divulgado pelo setor de Educação em Saúde da pasta, as provas estão previstas para serem realizadas no dia 4 de fevereiro de 2024 e o início das atividades no dia 1º de março de 2024. O período das residências varia de 2 a 3 anos. Até o momento, mais de 700 candidatos já efetivaram as inscrições.

Para a residência Multiprofissional estão previstas 47 vagas para profissionais graduados nas seguintes áreas: Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Já para a residência em Medicina em Saúde da Família são 39 vagas, nove vagas são destinadas a Residência Multiprofissional em Saúde Mental para profissionais graduados em Enfermagem, Psicologia e Serviço Social e duas vagas para Psiquiatria.

Criado em 2017, o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Sesau já formou 38 especialistas na área e hoje é considerado como referência nacional para a formação desses profissionais.

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Sesau foi credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação em 2019, tendo então iniciado a primeira turma em março de 2020. Formaram na primeira turma 68 especialistas.

As inscrições e todo acompanhamento do processo devem ser feitos pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos.



Na última seleção para residentes, realizada no início deste ano, participaram candidados de 13 estados do país.



*Com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande