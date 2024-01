Sesau seleciona profissionais para treinamento em epidemiologia

Está aberto o processo de seleção para o Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, nível Fundamental (EpiSUS Fundamental Campo Grande – MS).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), oferta 60 vagas, distribuídas em duas turmas, por meio da Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-CG).

Público-alvo são profissionais com nível superior, que atuam nos serviços de saúde públicos e privados conveniados à Rede Municipal de Saúde. O objetivo principal é aprimorar a capacidade de detecção, resposta e comunicação de problemas de saúde pública e fortalecer a rede municipal de saúde.

Primeira edição do curso foi em 2023, em parceria com o Ministério da Saúde, para a efetivação da modalidade no município, denominado Turma 01 do EpiSUS Fundamental Campo Grande, com a oferta de 30 vagas.

As inscrições estarão disponíveis de 01 a 18 de fevereiro por meio do site.

O resultado final e confirmação de participação está previsto para ser divulgado no dia 26 de fevereiro. O edital completo do programa também está disponível neste mesmo endereço.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande