Sesc Capital oferece tratamento odontológico e psicossocial

A higiene bucal desempenha um papel fundamental na saúde geral e no bem-estar de uma pessoa. Manter uma rotina adequada de cuidados dentários é crucial para prevenir uma série de problemas bucais, como cáries, gengivite e mau hálito. Além disso, uma boca saudável está diretamente relacionada à saúde do corpo como um todo, já que estudos mostram que a saúde bucal precária pode estar associada a condições médicas mais graves, como doenças cardiovasculares e diabetes.

A escovação regular dos dentes, o uso do fio dental e visitas periódicas ao dentista ajudam a remover a placa bacteriana e evitam o acúmulo de germes prejudiciais. Investir na higiene bucal não apenas promove um sorriso brilhante e confiante, mas também contribui para uma melhor qualidade de vida e uma saúde geral mais sólida.

É missão do Sesc promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social dos trabalhadores, seus familiares e comunidade. No campo da saúde, por meio de ações de Educação em Saúde Bucal, o Sesc desenvolve atividades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, prevenção e recuperação da saúde, adotando uma visão integral das condições de vida do indivíduo e da coletividade.

Em Mato Grosso do Sul, o Sesc realiza atendimento em odontologia em Campo Grande e Dourados para os trabalhadores do comércio que possuem a credencial Sesc, que é totalmente gratuita. Além dos trabalhadores do comércio, o Sesc Saúde também atende pessoas com mais de 60 anos. Basta fazer a credencial do Sesc. Além disso, o Sesc Saúde da capital oferece atendimento em Psicologia.

Em entrevista à CBN – Campo Grande nesta quinta-feira (10) o Gerente do SEC Saúde, Flávio Queiroz falou sobre os atendimentos e a importância de se oferecer esse serviço. Confira a entrevista na íntegra:

Para atendimentos e mais informações

Fone: 3311-4300