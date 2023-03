Sesc Cultura inicia abril com atrações para a criançada

O Sesc Cultura inicia a programação de abril do "Espaço Sesc" com contação de histórias. Ação é realizada em parceria com o Shopping Norte Sul Plaza e participação é gratuita.

No sábado (1º) haverá duas sessões, às 15h e às 16h30, de “Brincadeiras Musicais”, com Batucando Histórias. As apresentações do grupo mesclam histórias e músicas folclóricas com textos e melodias autorais, por meio da adaptação de enredos.

Além de instrumentos musicais, o grupo mostra às crianças como a canção pode estar em todo lugar, utilizando objetos do cotidiano para musicalizar as histórias, como colheres e copos, e ainda o próprio corpo, com palmas e estalar de dedos.

No domingo, (2), nos mesmos horários, é a vez da Trupe Guavira comandar a diversão contando histórias de uma forma que vai estimular a atenção, curiosidade e imaginação nas crianças, utilizando linguagens artísticas variadas, como a música e o teatro.

