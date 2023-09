Sesc Cultura traz diversão ao fim de semana

Parceria entre o Sesc Cultura e Shopping Norte Sul Plaza promove atrações culturais para toda a família aos fins de semana no "Espaço Sesc". Neste sábado e domingo, há sessões a tarde para a criançada.

Sábado (30), é dia de Nano Elânio embalar o público com sua contação de história. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

No domingo (1), estreando o mês de outubro, a Cia HabiliDoces comanda a diversão, com números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e personagens sobre pernas de pau.

Nos dois dias, as sessões são às 15h e 16h30, de forma gratuita.