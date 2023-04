Sesc Cultura traz programação cultural para a semana

O Sesc Cultura terá programação semanal para todas as idades em diversos segmentos, como literatura, música e teatro, a partir desta terça-feira (11). No sábado, também há oficinas e bricadeiras para a criançada.

Programação

Na terça-feira (11), às 18 horas, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) promove mais uma edição do “Encontros de Leitura sobre Gênero e Sexualidade”, iniciativa do projeto de extensão da Faculdade de Ciências Humanas (FACH) e do Programa de Pós-Graduação em Educação Social do Campus do Pantanal (PPGE-CPAN).

Quinta-feira (13), às 19 horas, haverá a ação “Mulheres na Arte”, com o Coro lírico Cantarte, formado por alunos de canto e musicistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sexta-feira (14), às 19 horas, o Sesc Encena apresenta o espetáculo de dança “Das coisas não ditas”, com Irineu Junior, passando por momentos que o artista viveu entre as danças urbanas, a dança contemporânea e o teatro.

O projeto apresenta no sábado, também às 19 horas, o espetáculo de dança “InVolução”, com Cia Selma Azambuja. A apresentação lança ao público a provocação: “Onde ficou o instinto mais primitivo ou então o senso mais racional de preservação para as gerações presentes e futuras?”.

Sábado

Para a criançada, as atividades de sábado (15) começa às 15 horas, com a oficina “A pintura do Cavalo-marinho sobre tela”. Os ingressos serão distribuídos com meia hora de antecedência. É preciso que a criança tenha ao menos cinco anos de idade, esteja acompanhada do responsável e leve os seguintes materiais: 1 tela de pintura 30 x 40cm ou aprox., 1 pincel largo, 1 pincel fino, 1 caixa de tinta guache, 1 lápis para desenhar e borracha.

Às 16 horas, o Sesc Encena Infantil apresenta o espetáculo teatral “A fabulosa história do Guri-Árvore”, com Fulano di Tal. A peça é livremente inspirada na obra de Manoel de Barros e é uma celebração à infância.

*Com informações de Sesc Cultura