Sesc Empresas oferece vantagens para empresários e trabalhadores

Presente em quase 10 cidades de Mato Grosso do Sul, o Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza uma ação de captação de novos públicos através do programa Sesc nas Empresas. A abordagem tanto é realizada de forma espontânea pelos empresários quanto pelo Sesc.

Entre as vantagens de se credenciar ao Serviço Social do Comércio estão serviços de saúde, educação, turismo entre outros.

"É importante como dizer que tanto os trabalhadores como o empresário são beneficiados e tem vantagens ao se credenciar", explicou Lygia Viana, coordenadora de relacionamento empresarial Sesc MS. Acompanhe a entrevista completa.