Com ensino bilíngue e infraestrutura tecnológica, Sesc Escola Horto, está com as matrículas abertas para 2024. Com cerca de 1.600 alunos na Capital, a escola localizada na área central, disponibiliza vagas para alunos da educação infantil ao ensino médio.

A coordenadora pedagógica da Escola, Alessandra Taveira, em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, explicou que uma das propostas pedagógicas do Sesc é a concepção “Sociointeracionista”.

"Esta proposta pedagógica busca ampliar os novos conceitos de aprendizado do aluno, abrindo para novos conhecimentos e modificando as formas de agir. O professor direciona, organiza o processo, mas a interação faz parte deste aprendizado, da troca de experiência".

Segundo a coordenadora, o aprendizado bilíngue é iniciado desde a educação infantil. Uma das técnicas diferenciadas usadas no ensino das crianças é a Cooking Class, uma sala de aula em forma de cozinha que é utilizada para o preparo de receitas, unindo a prática do inglês de forma divertida. Taveira falou do material didático físico e digital da editora FTD, Espaço Maker entre outras coisas. Acompanhe a entrevista completa.