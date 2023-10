SESC Escola Horto: tecnologia aliada à educação

Na área da educação, o Sesc desponta com ensino de qualidade e atuação marcante em Mato Grosso do Sul, unindo tecnologia e Ensino Bilíngue, além de ter o material já incluso na mensalidade.

Na capital, o Sesc Escola Horto atua desde a educação infantil ao Ensino Médio. O método de Ensino Bilíngue possibilita que as crianças desenvolvam rapidamente a fluência na língua, aprendendo o idioma de maneira subconsciente, com aulas 100% em inglês e não aulas de inglês.

Uma das técnicas diferenciadas usadas no ensino bilingue é a Cooking Class, uma sala de aula em forma de cozinha que é utilizada para o preparo de receitas, unindo a prática do inglês de forma divertida e lúdica.

“Aqui no Sesc, a educação vai muito além da sala de aula. Todos os nossos espaços são educativos e favorecem a aprendizagem. O estudante é protagonista do seu processo de desenvolvimento, que parte de suas próprias experiências e saberes e o leva a um universo mais amplo de conhecimento”, destaca Marlucy Rodrigues, gerente do Sesc Escola Horto.

O uso da tecnologia é uma aliada no ensino do Sesc, que disponibiliza chromebooks e tablets, que facilitam o ensino-aprendizagem e tornam a aula mais interativa, despertando o interesse dos alunos.

A escola utiliza a plataforma educacional “Google For Education”, que permite ao aluno interagir em grupos com os demais estudantes, bem como, com o professor, em momentos específicos. Não se pode deixar de citar ainda o Espaço Maker, uma sala equipada para desenvolver nos estudantes o pensamento computacional e de robótica.

Uma das propostas pedagógicas do Sesc é a concepção “Sociointeracionista”. Por meio da prática, as crianças transformam as capacidades de forma ampla, abrindo-se para novos conhecimentos e modificando as formas de agir. Com foco em desenvolver competências para que os alunos alcancem o sucesso profissional, as escolas do Sesc fortalecem as capacidades para que os alunos realizem tarefas ou atuem frente a situações diversas de maneira eficaz.

Serviço – O Sesc Escola Horto fica na rua Anhanduí, 200, Centro. Agende uma visita pelo telefone 3311-4300 ou acesse SESC.MS para mais informações.