Sesc MS ganha premiação nacional "Melhores em Gestão"

O Sesc MS recebeu o prêmio “Melhores em Gestão”, promovido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), um reconhecimento de abrangência nacional por sua excelência no modelo de gestão. A instituição ganhou o prêmio bronze, na categoria médias empresas, de mil pontos e foi a única empresa do estado de Mato Grosso do Sul a atingir essa conquista no ciclo 2022. O título é resultado da busca incessante de entregar valores que gerem impactos positivos para clientes, colaboradores e sociedade.

A premiação foi nesta quinta-feira, 30/03, em São Paulo (SP), com a presença do presidente do Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul, Edison de Araújo, da diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro, entre outros representantes de empresas e organizações de todo o Brasil.

“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho sólido e dedicado, que envolveu toda a equipe, ao longo dos últimos 10 anos. Isso prova que a organização está em um bom nível de maturidade e a estimula para que o Sesc MS continue investindo em melhorias, com o objetivo de estar cada dia mais presente na vida do cliente”, destacou Regina Ferro.

O processo de avaliação Melhores em Gestão é realizado todos os anos e ocupa uma posição central na missão da FNQ, com a finalidade de estimular e apoiar as organizações, por meio da disseminação dos Fundamentos da Gestão para Excelência. O objetivo é que as empresas se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade, melhorando o ambiente de negócios.

Em busca da excelência, o Sesc MS otimizou processos, entregou produtos e serviços inovadores, o que resultou em impactos sociais e ambientais positivos, de forma alinhada a sua missão.

Para o Presidente da Fecomércio MS, Edison de Araújo, “esse prêmio enaltece o trabalho da instituição, que tem como valor fazer o melhor sempre. Quem ganha com isso é o Sistema Comércio, pois resulta em mais benefícios para o trabalhador e seus familiares, como também para toda a comunidade, devido à sua importante atuação, que gera transformação social”, concluiu.

"Conduzir o Movimento da Qualidade da Gestão em Mato Grosso do Sul, nos fez olhar para a gestão do Sistema Comércio e dar o exemplo, implementando o MEG - Modelo de Excelência da Gestão, da FNQ. Hoje, com esse reconhecimento do Sesc, mostra que estamos no caminho certo e que, em especial, os usuários do Sesc serão cada vez mais bem atendidos", avalia o diretor do Conselho Superior do MS Competitivo, Reginaldo Henrique Soares Lima, afirma.

Com mais de 76 anos de história, o Sesc foi criado em um período de pós-guerra para levar melhores condições de vida e desenvolvimento para os trabalhadores do comércio e seus familiares, benefício que foi estendido, ao longo do tempo, a toda sociedade. Em Mato Grosso do Sul, o Sesc tem como missão promover o bem-estar e transformação social por meio de uma ampla gama de atividades que proporcionam ao público oportunidades para o desenvolvimento pleno de seu potencial.

As ações desenvolvidas no estado contemplam as áreas de Saúde, Educação, Lazer, Cultura e Assistência. Entre elas, atendimento em odontologia e psicologia, restaurantes, academias, hotel, escolas de ensino regular e de cultura, programas de combate à fome e desenvolvimento socioeducativo, bem como atividades culturais de teatro, dança, shows, cinema, exposições artísticas e oficinas.