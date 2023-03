Sesc no Bosque terá show de Pretah

A programação de março do “Sesc no Bosque” começa neste domingo (05) com apresentação da cantora Pretah. A ação é uma parceria entre o Sesc Cultura e o Shopping Bosque dos Ipês.

O show começa às 12 horas, na praça de alimentação, e é aberto ao público. Pretah, que está na cena musical da Capital há quatro anos, apresenta um repertório repleto de músicas brasileiras, incluindo canções de compositores regionais como Lucas Rabelo, Ygor Sanguina e Jerry Espíndola.

Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams.

*Com informações de Sesc Cultura