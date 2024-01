Sesc trabalha para ampliar atendimento em todos os municípios com mais de 10 mil pessoas

Em 77 anos de história, o Serviço Social do Comércio (Sesc), dentro do sistema ‘S’ é o responsável por atender os trabalhadores em apoio à formação e a cidadania.

A diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro, falou da busca incessante pela excelência na atividade. Um do resultados que demonstra esta atuação é a Prêmio Melhores em Gestão e GPTW.

“Este prêmio é o reconhecimento da adoção voltada ao clima organizacional. Estamos entre as seis melhores empresas para trabalhar”.

A diretora falou ainda sobre a atuação na área cultural. Em 2023, o Sesc aprofundou parceriaS e consolidou eventos como: ‘MS ao Vivo’, Festivais, Feiras, entre outros eventos tradicionais. Além de promover semanalmente atividades culturais gratuitas em Campo Grande.

Na gestão e governança a instituição reforçou o compromisso ESG, a inauguração Restaurante Sesc Sabor e Arte Centro; do novo prédio do Sesc Escola Três Lagoas; ampliação da academia de Dourados; e a Reforma e ampliação do Hotel Sesc Bonito. Acompanhe a entrevista completa.