Sesc traz atividades culturais para a semana

Nesta semana, o Sesc Cultura traz uma programação diversa para Campo Grande, tanto para as crianças, quanto para os amantes de música e cinema.

Na quarta-feira (8), o “Cine Sesc” exibe dois filmes em sequência, a partir das 19h, na sede do projeto, localizada na avenida Afonso Pena, 2270, no Centro de Campo Grande. Os filmes “O bestiário invisível” e “A Barca”, da V Mostra Sesc de Cinema, são produções brasileiras que abordam temas ligados à realidade e à pluralidade cultural do país.

“O bestiário invisível”, com direção de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, tem classificação de 12 anos e traz uma pequena coleção de monstros criados por um imaginário social heteronormativo compulsório e tóxico.

Em “A barca”, baseado no conto de Lygia Fagundes Telles, com direção de Nilton Resende, duas mulheres travam um diálogo, dentro de uma barca, na noite de Natal, enquanto ela desliza por sobre as águas de uma lagoa escura e gelada. Um acontecimento inesperado deixará sua marca no término dessa travessia. A classificação indicativa é de 12 anos.

Show de Jacqueline Costa tem início às 18h no Shopping Campo Grande

Os ingressos gratuitos são distribuídos 30 minutos antes das sessões.

Ainda na quarta-feira (8), o “Palco Sesc” traz a cantora Jacqueline Costa, amante dos estilos MBP, R&B, Rock e Pop, para se apresentar na praça de alimentação do Shopping Campo Grande, às 18h.

Infantil

No sábado, haverá uma oficina artística de brinquedos de dinossauro para crianças a partir de cinco anos de idade, às 15h, na avenida Afonso Pena, 2270. É preciso retirar o ingresso com meia hora de antecedência.

Os materiais necessários são: 2 Folhas de papel colorset de cores diferentes; 2 pregadores de roupa de madeira; Tesoura sem ponta e Cola branca. Crianças devem estar acompanhadas do responsável.

Na sequência, o “Cine Clubinho” exibe às 16h30 “A primeira perda da minha vida” e “Criatura”. O primeiro, dirigido por Inês Peixoto, realiza um mergulho poético no mundo do cinema e do teatro, por meio das cartas de uma boneca perdida. As imagens foram feitas no teatro do Galpão Cine Horto.

Já o curta “Criatura”, de Otto Guerra Netto, narra a história de Bruno que, depois de perder o cãozinho de estimação, recebe a visita de uma criatura que virá a ser seu grande parceiro de aventuras. Zumbata é um enorme ciclope amarelo fruto da fértil imaginação do menino. Juntos descobrem que a vida real não basta.

Às 16h, a Cia Teatro do Mundo, apresenta o espetáculo teatral “Rapunzel”. Bolonhesa e sua trupe vão enfrentar a bruxa má que sequestrou Rapunzel, com muita música e diversão.