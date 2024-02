Sessão solene marca volta do legislativo estadual em 2024

O legislativo estadual inicou os trabalhos em 2024 a partir de sessão solene realizada nesta manhã (5) no Plenário Júlio Maia, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). A instalação da 2ª Sessão Legislativa, da 12ª Legislatura, contou com a presença de diversas autoridades e rito cerimonial realizado pelo Governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB).

Às 8h45 da manhã, o governador subiu a rampa de acesso à sede da Alems em revista à tropa formada pela Polícia Militar do Estado (PMMS) e foi recepcionado pelo presidente da Casa de Leis, deputado estadual Gerson Claro (PP), e demais parlamentares. Também foi realizado o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande na área externa. A sessão teve início às 9h e contou com pronunciamentos do governador e do presidente da Casa.

"Como é natural na sucessão entre governos, foram feitos rearranjos administrativos, mudanças de equipes e instalação de novos projetos e programas, considerando os conceitos e compromissos que defendemos nas ruas, hoje já transformados em um vigoroso plano prático de trabalho", disse Riedel em trecho da mensagem oficial.

Também em pronunciamento, o deputado estadual, Gerson Claro, falou sobre a manutenção do diálogo entre os poderes e a expectativa do trabalho legislativo em ano de eleições municipais.

"Nós tivemos um ano de muito debate e que tínhamos a preocupação de estar contaminado pelo ambiente político e ideológico do ano anterior, e os deputados conseguiram fazer os debates aqui na casa, ter as divergências, mas pautar o trabalho naquilo que efetivamente interessa o Mato Grosso do Sul. E em 2024 nós esperamos seguir no mesmo ritmo, não ter a contaminação do ambiente político municipal nas pautas que interessam para o Estado. Vamos manter a transparência conforme foi colocada e o diálogo, com as audiências públicas, com a sociedade, as comissões permanentes fazendo reuniões com os secretários, com os setores e com os poderes", afirmou.

Ainda durante a sessão, o agora deputado estadual, Pedro Arlei Caravina, que deixou a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, falou sobre assumir o cargo como deputado estadual, o qual foi eleito em 2022 com mais de 30 mil votos.

"Quero usar essa experiência de um ano de governo, a experiência de ex-prefeito por dois mandatos, ex-presidente da Assomasul, para trabalhar a pauta municipalista. E principalmente atuar na área da segurança pública, pelo fato de ser delegado de polícia, fui investigador, tenho uma vida na segurança pública, quero me somar aí ao Coronel Davi que também defende muito essa pauta por ser coronel da PM, e trabalhar também em favor de políticas públicas que melhorem a vida das pessoas", contou.

A solenidade contou com a presença do vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Pavan, representando o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul; a promotora de Justiça Camila Calarge; o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Laércio Carvalho; secretários estaduais e demais autoridades.

Após a sessão solene, o Governador do Estado, Eduardo Riedel, falou os projetos que já serão encaminhados para a casa nas próximas semanas.

"A Agência de Fomento é uma novidade no estado, a Secretaria de Desenvolvimento já articula uma série de ações para atrair capital, mas nós estamos no momento e assistimos isso acontecer em alguns estados que tem dado um resultado muito positivo, que é criar uma agência múltipla com parcerias privadas e o próprio estado participando e dando o tom e o direcionamento dela para que ela busque cada vez mais fomentar as potencialidades do Mato Grosso do Sul e atrair cada vez mais capital privado, como se fosse a profissionalização da gestão de captura de recursos privados para vir para o nosso estado", disse.

Ainda durante a manhã, foi realizado protesto por parte de aposentados do estado. O grupo conta com aposentados do Poder Oficiário, da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), da Educação, da Saúde e de outras áreas.

"Nós estamos aqui reivindicando que o governador Riedel cumpra suas promessas que ele fez para os aposentados na campanha eleitoral, que é rever os 14%. Os 14% é o imposto que a gente paga da nossa previdência, e nós somos aposentados, tem muita gente que está mal de saúde, muita gente que teve câncer, cadeirante e continuam pagando. E sem falar nisso, 14% é muito para nós. São três anos pagando, desde janeiro de 2021 que nós estamos pagando. E aí nós escolhemos o ano passado e esse ano para lutar e derrubar esses 14%. Nós queremos da isenção ou o que for possível ser feito porque está muito pesado", explicou a aposentada do Poder Judiciário, Ione Rojas.

Indagado pelos manifestantes, Eduardo Ridel, agradeceu pelo movimento pacífico realizado na Casa de Leis e disse o que está sendo feito pela gestão estadual.

"Na quinta-feira passada (1) nós tivemos uma reunião com o Fórum dos Servidores e a agenda dos aposentados foi uma das agendas centrais. Na reforma da Previdência, acho que há 6, 7 anos atrás, a alíquota foi a 14%, de lá para cá ela permanece e nós temos visto crescer a reivindicação de vocês. Nós estamos em discussão com o Ministério da Previdência, logo depois do carnaval nós vamos chamar uma reunião com vocês para apresentar o que nós apresentamos ao Fórum dos Servidores, e existe a pré-disposição do governo de discutir modalidades e maneiras de apoiar os aposentados. Se é na alíquota ou se é outra medida, nós vamos discutir com vocês", concluiu.