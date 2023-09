Setembro começa com clima ameno e estável em MS

Sexta-feira (1°) tem previsão de tempo firme e estável em Mato Grosso do Sul. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é tempo com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Ademais, não se descartam pancadas de chuvas na região sul do Estado devido ao fluxo de calor e umidade e deslocamento de cavados.

Segundo o Centro a aproximação de um sistema de baixa pressão favorece a formação de nuvens. A área central do estado deve ter tempo firme. Em Campo Grande são esperadas temperaturas mínimas de 21°C e máximas de 33°C. A umidade relativa do ar segue em alta, 64%.

Para Dourados, a estimativa é de 20°C pela manhã e 35ºC à tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até 33ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 19°C e máxima de 32°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 21°C e 32°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 25°C e a máxima de 35°C. Aquidauana terá variação entre 24°C e 36°C. No Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 25°C e atinge 38°C. No Norte, Coxim terá 23°C cedo e alcançará os 36°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 20°C pela manhã e 33°C de tarde.

Para o final de semana são esperadas pancadas de chuva e altas temperatuas.

*Com informações de Cemtec e Clima Tempo