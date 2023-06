Setor agro fecha quadrimestre com geração de empregos

O setor agropecuário acumula um saldo positivo de mais de quatro mil empregos formais. De janeiro a abril, as contratações agropecuárias tiveram saldo positivo em Mato Grosso do Sul, dados foram levantados pelo Cadastro Geral de Empregados e Eesempregados (Caged).

Nas movimentações trabalhistas do setor, o saldo entre admissões e desligamentos no primeiro quadrimestre do ano foi de 4.399 empregos formais. No período, o Estado gerou 21.480 empregos e 17.081 desligamentos. No panorama geral da economia, a atividade se consagrou em terceiro lugar na geração de empregos, ranking liderado por "Serviços" e "Construção Civil".

Apesar dos bons resultados, o acumulado é menor quando comparado ao mesmo período do ano anterior, devido ao desempenho moderado da economia em 2023, pressionada pelas altas taxas de juros, assim, os investimentos no meio rural são menores.

Entre as áreas que mais contrataram estão: o cultivo de colheita, seguido do cultivo de cana-de-açúcar e produção florestal. Atividade de apoio à agricultura e criação de bovinos também tiveram destaque.

*Com informações de Famasul