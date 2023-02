Setor de franquias se recupera e supera faturamento pré-pandemia

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou, nesta quinta-feira (9), dados da faturação do setor de franquias no último trimestre de 2022, R$ 63,8 bilhões. Montante foi superior em 12,6% ao registrado no mesmo período de 2021.

A organização destacou que o setor recuperou o nível que mantinha antes da pandemia de covid-19, em termos de faturamento, que foi de R$ 186,7 bilhões em 2019. Em 2022, a receita foi de R$ 211,4 bilhões, 14,3% acima do valor atingido em 2021, de R$ 185 bilhões.

De acordo com a ABF, cada unidade de franquia gera, em média, nove empregos diretos. O setor gerou 1.589.276 postos de trabalho em 2022, um aumento de 12,6%, na comparação com 2021 (1.411.319 vagas).

Para este ano, a expectativa é de que o faturamento cresça entre 9,5% e 12%. Quanto à empregabilidade do setor, espera-se também um crescimento de 10%, mesmo patamar estimado para as operações.

*Com informações de Agência Brasil