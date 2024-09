Sexta-feira começa fria, mas temperaturas devem subir ao longo do dia em MS

O tempo em Mato Grosso do Sul promete ser de sol e variação de nebulosidade ao longo desta sexta-feira (6). De acordo com o último relatório meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a manhã começará com temperaturas amenas, que deverão variar entre 10°C e 13°C nas regiões sudoeste, sul, sudeste e leste.

No entanto, a sensação térmica pode ser ainda mais fria em alguns pontos, onde as temperaturas podem cair abaixo dos 10°C.

Durante o período da tarde, as temperaturas vão subir significativamente, alcançando máximas que variam de 31°C a 34°C nas regiões mencionadas. A região pantaneira, por sua vez, terá mínimas entre 17°C e 20°C e máximas que poderão chegar a 37°C.

Para as outras regiões do Estado, a previsão indica mínimas entre 16°C e 22°C e máximas que podem variar de 33°C a 38°C. Em Campo Grande, a variação térmica será um pouco mais contida, com mínimas entre 15°C e 17°C e máximas de até 33°C.

A umidade relativa do ar deve ficar baixa, oscilando entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte e Bolsão. Em virtude disso, é importante que a população mantenha-se hidratada e umidifique os ambientes para evitar desconfortos e problemas de saúde relacionados ao ar seco.

Os ventos estarão predominando entre os quadrantes leste e norte, com velocidades que devem variar de 40 km/h a 60 km/h. É possível que ocorram rajadas de vento pontuais, superiores a 60 km/h, especialmente em áreas mais expostas.

*Com informações do Cemtec/MS