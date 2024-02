Sexta-feira de estabilidade e possibilidade de pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

A previsão dessa sexta-feira (2) ainda se mantém a mesma situação, tempo estável de sol com variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de ocorrer pancadas de chuvas em algumas áreas do Estado.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode atingir 34°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta valores semelhantes aos da capital. Anaurilândia e Iguatemi iniciam o dia com 23°C, alcançando 36°C nos momentos mais quentes.

Pancadas isoladas de chuva não estão descartadas, especialmente nas regiões norte, pantaneira, sudoeste e Bolsão. Paranaíba, inicia o dia com 21°C, e a temperatura máxima chega a 34°C. Já Três Lagoas, na mesma região, registra mínima de 23°C e máxima de 35°C. No Norte do estado, Coxim e Camapuã apresentam temperaturas máximas de 34°C, com mínimas de 22°C e 23°C, respectivamente.

Na região pantaneira, Corumbá inicia o dia com 26°C e atinge 35°C, enquanto Aquidauana varia entre 25°C e 37°C. Em Porto Murtinho, localizada no Sudoeste, os termômetros começam em 26°C e podem alcançar 38°C.

*Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec).