Sexta-feira deve ser de calor intenso em Mato Grosso do Sul

A primeira sexta-feira do inverno deve ser de calor intenso e tem alerta para incêndios em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o estado será coberto por uma imensa massa de ar quente e seco nesta sexta-feira (21), situação que deve persistir nos próximos dias, indo além do fim de semana.

Apesar de algumas variações de nebulosidade, o sol dominará o céu e as temperaturas estarão bem acima da média. A amplitude térmica - diferença entre a mínima da madrugada e a máxima, no período mais quente do dia - pode alcançar até 20°C.

Em Coxim, no norte do estado, a previsão é que a amplitude térmica seja de 21ºC, com máxima que chegar 34ºC nos momentos mais quentes do dia.

Na Capital, a máxima deve ser de 31ºC, em Três Lagoas e Dourados 32ºC e em Porto Murtinho e Corumbá a máxima não deve passar dos 35ºC.

* Com informações Governo de MS