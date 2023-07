Sexta-feira é de clima firme e seco em todo MS

A previsão para a sexta-feira (28) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço da alta pressão pós-frontal que favorece o clima quente e seco. Pancadas de chuvas bem isoladas não estão descartadas na região sul do Estado, por causa da atuação de uma frente fria.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 32°C. A umidade relativa do ar segue em baixa, 59%.

Em Dourados, 18°C pela manhã e 29ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e podem subir até os 31ºC. No sul, onde há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, em Ponta Porã terá 18°C cedo e 25°C durante a tarde.

No Pantanal, mínima de 22°C em Corumbá e máxima de 29°C; Aquidauana terá variação entre 20°C e 33°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 19°C e chega aos 26°C ao longo do dia. No norte, em Coxim espera-se a máxima mais alta do Estado podendo atingir os 35°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 17°C pela manhã e 33°C de tarde.

*Com informações de Cemtec e Clima Tempo