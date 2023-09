Sexta-feira é de tempo firme com possibilidade de chuva

A previsão do tempo para esta sexta-feira (8) indica altas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul. Pontualmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque para o sul, sudoeste e centro do Estado.

A causa dessas instabilidades é o avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande terá mínima de 23°C e máxima de 33°C, a umidade relativa do ar gira em torno de 60%.

Continue Lendo...

Dourados fica com 21°C pela manhã e, no leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 21°C inicialmente. Nessas cidades, a máxima será de 36ºC. No Sul, Ponta Porã registra mínima de 19°C e em Iguatemi será de 18°C, a máxima em ambas é de 32°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana terão mínima de 24°C e as máximas alcançam 37°C e 35°C, respectivamente. No Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e atinge 36°C. No Norte, Camapuã terá 23°C cedo e alcançará os 37°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba registram 21°C pela manhã e 37°C durante a tarde.

*Com informações de Cemtec e Inmet