Sexta-feira é o último dia para pagamento da 3ª parcela do IPVA 2023

Proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul que optaram pelo parcelamento têm até sexta-feira (31) para pagar a 3ª parcela do IPVA 2023. Os próximos vencimentos são em 28 de abril e 31 de maio.

Quem não recebeu ou perdeu o boleto pode acessar a segunda via pelo canal de atendimento na internet: www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva.

A arrecadação ajuda no desenvolvimento do Estado e dos Municípios. Do montante arrecadado, metade é destinado às prefeituras das cidades de onde o veículo foi emplacado.

Licenciamento

O Governo do Estado também já disponibilizou o calendário para o pagamento de licenciamento dos veículos. Para as placas de final 1 e 2 o vencimento será até o último dia de abril. Já quem tem veículo com placa final 3, o vencimento é em maio.

Proprietários de automóveis final 4 e 5 têm até o fim de junho. Julho é o mês das placas final 6. Sete e 8 vencem em agosto. Placa final 9 vence em setembro e final 0 em outubro.

*Com informações de Comunicação do Governo de MS