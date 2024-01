Sexta-feira promete variações térmicas e possibilidade de chuvas isoladas

Nesta sexta-feira (19), o estado se prepara para contrastes climáticos, segundo a previsão meteorológica do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC). O cenário aponta para um tempo geralmente firme, com sol e pouca nebulosidade, mas não pode descartar a possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada.

As condições climáticas podem apresentar variações consideráveis, com chuvas localizadas em algumas cidades ou bairros, enquanto outras áreas vizinhas permanecem com aumento de nebulosidade. Há, ainda, uma menor probabilidade de ocorrência de chuvas intensas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Campo Grande, a capital do estado, as temperaturas devem registrar mínimas de 25°C e máximas de até 34°C.

Nas regiões norte, central e sul, as temperaturas mínimas previstas oscilam entre 24 a 26°C, enquanto as máximas podem atingir os 35°C. Para as regiões pantaneira, bolsão e sudoeste, as mínimas variam entre 25 a 30°C, podendo alcançar máximas de até 40°C.

Além das variações térmicas, a umidade relativa do ar pode apresentar valores baixos, situando-se entre 20-40%. Os ventos variam entre o quadrante norte e oeste, com velocidades entre 30-50 km/h.

*Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC)